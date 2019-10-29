"القومى للعمال": 200 مليار جنيه تكلفة مصنع البتروكيماويات بالسخنة

وأشار "فودة"، إلى أن موانئ دبي تعمل في تداول الحاويات والموانئ الجافة، لافتًا إلى أنهم يقومون بإنشاء حوض جديد في ميناء دبي بالاتفاق مع الدولة المصرية.

قال حسام الدين فودة، رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، إن هناك مشروعات تم تنفيذها في حدود 25 مليار جنيه، مثل مصنع البتروكيماويات في السخنة، وهو أكبر مصنع في الشرق الأوسط، وبلغت تكلفته 200 مليار جنيه.وأضاف "فودة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي لإنشاء منطقة صناعية روسية على مساحة 5 كيلومترات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تشرف على هذا المشروع، إضافة إلى إتاحة فرص عمل لـ45 ألف شاب يعملون في التشييد والبناء وإطارات السيارات والتكييف والتبريد.