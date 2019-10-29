بيان عاجل بالبرلمان بسبب تحرك قطار بدون سائق بشبين القناطر

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد بشأن تحرك قطار على الرصيف بدون سائق بمدينة شبين القناطر، حيث فوجئ الأهالي وركاب القطار، بتحركه من على الرصيف بدون سائق، وقبل نزول المواطنين منه بعد وصوله للمحطة، قد تسبب هذا في حالة كبيرة من الفوضى والهلع، حيث قام عشرات المواطنين بالقفز من القطار وهو يسير بدون سائق.



وأوضح في بيانه، "حدثت بعض حالات الإغماء ولولا ستر الله على هؤلاء الفقراء لحدثت كارثة، حيث كان هناك قطارا آخر قادما في موعده المعتاد وكاد أن يحدث صداما بين القطارين".



وأكد أنه تواصل مع رئيس هيئة السكة الحديد لعرض الأمر، وطلب تحقيق وأرسل له رسالة بما حدث وكان الرد «هنبقى نشوف الموضوع يا باشا».



وطالب بدر، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة النقل ومجلس النواب لكشف ملابسات هذه الواقعة، والتحقيق مع رئيس هيئة السكة الحديد.