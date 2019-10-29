رصد 1461 مخالفة رادار

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4177 مخالفة مرورية متنوعة عبارة عن "1461 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 197 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، دراجتين ناريتين مخالفتين، 46 مخالفة موقف عشوائي، 50 مخالفة شروط الترخيص"، وضبط 29 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.