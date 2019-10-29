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مصر

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث تصادم قطار وسيارة بالأقصر (بيان)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:46 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 10.25 صباح اليوم، وأثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666 400-500، وأنه حيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد نتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وقالت إنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد، بالإضافة إلى وجود كوبريين علويين لعبور السيارات، وهما كوبري المطار على بعد حوالي 2،300كم من المكان غير المعد للعبور، وكذلك كوبري ابو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم.

ولفت البيان إلى أن الهيئة سبق وأن أغلقت هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية، إلا أن الأهالي يعاودن فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.

كما أشار البيان إلى أن وزارة النقل وجهت بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الموضوع، وأنه تم توجيه فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وأمان.

وفي السياق نفسه ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات النارية والمشاة بالالتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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