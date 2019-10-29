الخميس.. "الأصوات الذهبية" تتغنى بنصر أكتوبر في بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك- بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، الحفل الشهرى للأصوات الجديدة الفائزة بمسابقة "الصوت الذهبى" التى نظمها الصندوق العام الماضى.



ويشارك في الحفل عدد من الأصوات الشابة، هم: "سلمى مصطفى، مؤمن محجوب، يحيى منواتى"، كما يتضمن البرنامج تقديم باقة مختارة من الأغاني الوطنية منها: "أغلى اسم فى الوجود"، "مطلوب من كل وطنى"، و"يا حبيبتى يا مصر"، بالإضافة إلى عدد من الأغانى التراثية.



والحفل من قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبدالسميع.