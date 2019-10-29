ضحية تذكرة القطار قبل وفاته: جايلك يا أمي علشان وحشتيني

قال محمود عيد شقيق ضحية قطار تذكرة القطار القاتلة في محافظة القليوبية، إن الضحية كان طيب القلب ومطيعًا لوالدته وخدومًا لكل من يعرفه وشق طريق بنفسه من أجل لقمة العيش بالحلال.



وأضاف "عيد" أن آخر مكالمة للضحية كانت مع والدته قبل وقوع الحادث بعدة ساعات، وكان يخبرها أنه قادم إلى المنزل قائلًا لها "أنا جايلك يا أمى علشان وحشتينى في الغربة".



كان الحزن قد خيم على أهالي منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مسقط رأس الشاب محمد عيد ضحية تذكرة القطار القاتلة والذي قفز بالأمس أثناء سير القطار ولقي مصرعه في الحال وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



وشيع الأهالي جثمان الشاب في مشهد مهيب وسط صرخات الأهالي حزنًا عليه مطالبين برجوع حقه وتقديم المتسبب في مصرعه وتوقيع أقصى عقوبة دون شفقة أو رحمة ليكون عبرة لكل قلب متحجر.