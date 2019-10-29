"أمن الدولة" تعاين موقع مداهمة العريش

تلقت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، إخطارًا يفيد بمقتل 13 إرهابيًا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في حي الحوض بمدينة العريش في شمال سيناء، اليوم.



وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع العملية لمعاينة جثث العناصر الإرهابية، وتفقد مسرح الاشتباكات، برفقة فريق من الأدلة الجنائية، لتحريز الأسلحة النارية، والمتفجرات وإرسالها إلى الجهات المختصة للتعامل معها.



وكانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة في حي الحوض بدائرة قسم شرطة أول العريش وكرًا لهم للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.



على الفور، تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، إذ حدث تبادل لإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية ما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر الذين عُثِر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.