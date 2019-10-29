منح الضبطية القضائية لـ4 عاملين بمواقف الأجرة

أصدر وزير العدل قرارًا بمنح 4 من العاملين بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بالقاهرة، صفة مأموري الضبط القضائي، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، و121 لسنة 2008.



جاء قرار وزير العدل - الذي نشرته صحيفة "الوقائع المصرية" اليوم الثلاثاء - عقب الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، و121 لسنة 2008، وخطاب محافظ القاهرة في 29 يوليو الماضي.