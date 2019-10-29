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توك شو

كاتب: المناطق الشعبية محور اهتمام الدولة (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:30 م
الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد ناجح
ياسمين عباس
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قال الكاتب الصحفي خالد ناجح، إن المناطق الشعبية زادت بنسبة كبيرة خلال الـ40 سنة الماضية، وهي الآن محور اهتمام الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومات السابقة خلفت إرثا سيئًا يتمثل في عدم مصداقيتها لدى المواطنين، ولم تكن هناك شفافية في طرح القضايا.

وأضاف "ناجح"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن هذه المشكلة كبيرة تحتاج إلى وقت لحلها، ولم تكن هناك شفافية ووضوح إلا بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن ثقافة النميمة والثرثرة موجودة داخل المجتمع المصري، ودائمًا ما تكون هناك قابلية لتصديق الشائعة.

وأشار "ناجح"، إلى أن واقعة مقتل الشهيد محمود البنا تسببت في نشر شائعات كثيرة بشأنها، لبلبلة الرأي العام، وإثارة الجماهير بشكل كبير، وتم نشرها على عدد من المنصات على رأسها "فيسبوك".
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