مهندسة" ديكوباج".. ندى هشام تعيد تشكيل السراميك على ألواح خشبية

"الديكوباج" فن من قديم الأزل نادر من نوعه، تستخدم به أدوات رغم بساطتها تشعرك بالفخامة، ولأن الحرف اليدوية أصبحت لها شعبية كبيرة توجهت إليها الفتيات بشكل كبير، ومنهن المهندسة ندى هشام.



وقالت ندى هشام، مهندسة معمارية، إنها تهوى الرسم منذ صغرها، وبعدما تخرجت فى قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس وجدت أنها لا بد أن تهتم بموهبتها في عمل الديكوباج واستخدام فن السراميك.



وتابعت: "عارضت أسرتي توجهي نحو تشكيل السيراميك والديكوباج، ولكني صممت على رأيي ولم أترك الهندسة أيضا، قررت أخذ كورسات في هذا الفن النادر وتميزت فيه وفتحت مكتب لتعليمه غيري من الشباب".



وتستطرد: "أعمل تشكيلات مختلفة على العلب والصواني والتابلوهات والأطباق وأخلط عليها عجين السراميك حتى تظهر وكأنها جاهزة، لدرجة أنني عندما قابلت الفنانة يسرا لأهديها علبة عليها صورتها انبهرت وشعرت وكأنها ليست هاند ميد".



واختتمت: "شعرت يسرا بسعادة كبيرة، وأعمل الآن على علبة من الديكوباج للفنانتين مادلين طبر ومي نور الشريف، وأتمنى أن أعمل على إعادة تدوير الأخشاب والنحاس ودمجه في فن الديكوباج، وأن أتوسع في مجالي وأعلم أكبر قدر من الفنانين على هذا الفن الراقي".





