المخرج الأمريكي روس كوفمان في لقاء مفتوح بمكتبة الإسكندرية

يستضيف مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة، ومؤسسة American Film Case، المخرج الأمريكي الشهير روس كوفمان، في لقاء مفتوح للجمهور، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري.



ويسبق اللقاء مع كوفمان عرض فيلمه الأخير Tigerlandعلى المسرح الكبير بالمكتبة، وتدور أحداث الفيلم في روسيا والهند، ويتخذ من ظاهرة انقراض النمور البرية موضوعًا أساسيًا، وقد عُرض في مهرجان Sundance السينمائي دورة عام 2019.



جدير بالذكر أن كوفمان يُعد واحدًا من أهم مخرجي الأفلام التسجيلية في العالم؛ مصور، مونتیر، منتج ذاع صيته عالميًا بعد حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم تسجيلي عن فيلمه Born into Brothels، والذي صوره في الهند، واشترك في كتابته وإخراجه مع زانا بريسكي عام 2004، وقام بصناعة أفلامًا تسجيلية لجهات ومؤسسات عديدة من بينها شبكات HBO، Discovery channel، National Geographic.