التضامن: تطوير دار بسمة لإيواء كبار السن المشردين

تحت رعاية التضامن الاجتماعي، نظمت دار بسمة للإيواء إحتفالية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على افتتاح الدار وافتتاح التوسعات الجديدة بهدف توفير حياة كريمة للكبار بلا مأوى.وقال محمد كمال الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إن الوزارة لديها استراتيجية للتعامل مع الكبار بلا مأوى، موضحًا أن هناك توسعات شهدتها الدار استعدادًا لفصل الشتاء لتوفير حياة كريمة تليق بالكبار بلا مأوى، كما تمت مشاركة النزلاء في الأعمال الفنية والثقافية.وناشدت التضامن، المواطنين الإبلاغ عن وجود أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.