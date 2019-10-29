رابطة تجار السيارات: مصر ستكون قلعة لصناعة السيارات الكهربائية

قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، إن المستقبل للسيارات الكهربائية، والسيارات التي تعمل بالحرق سيتم تحويلها على يد متخصصين لجعلها كهربائية، لكن الأهم تعميق الصناعة الوطنية على كل المجالات بما في ذلك السيارات الكهربائية، بما في ذلك مجمع الصناعات الكهربائية الذي أتوقع له نجاحًا كبيرًا.



وأضاف "أبوالمجد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن مصر تعد موقعًا استراتيجيا، وستنطلق منها قلعة لصناعة السيارات الكهربائية، وستكون الانطلاقة من مصر لكافة الدول العربية، مؤكدًا أنه ستكون هناك محطات لشحن السيارات، وبالفعل هناك بعض البنزينات في الفترة الحالية تعد نفسها لذلك.



وأشار "أبوالمجد" إلى أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفع بشكل عالمي، متوقعا أن صناعة السيارات الكهربائية في مصر ستزيد بشكل كبير، والمجمع الصناعي للمركبات الكهربائية في مصر سينجح بشكل كبير.