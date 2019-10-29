مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

كشف مصدر أمني بالغربية عن أن المصاب أحمد سمير الذي قفز من القطار بالإجبار هو وصديقه لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة أكد أمام النيابة أن الكمسرى طلب منهما الاختيار بين ثلاثة طلبات أقلها مر وهى: إما دفع ثمن التذكرة، أو تسليمهم للشرطة، أو القفز من القطار وهو في طريقه دون توقف.



وقال المصدر إن المصاب قال:"إن زميلي كان جسمه ثقيلا نوعًا ما وعندما قام بالقفز من القطار فوجئ بأنه سقط أسفل عجلات القطار مما أدى إلى فصل رأسه عن جسده وكان منظرا مرعبا سوف أحلم به طوال حياتي لأنه كان صديق الطفولة والعمل"، وتابع :" جسمي أخف وزنًا وعند نزولي اصطدم وجهي بالرصيف وفوجئت بعدم قدرتي على السير وكأنني أحلم بأنني في عالم آخر".



وأضاف: "إننا من أسرة على قد الحال أنا وزميلى وكنا نقوم ببيع إكسسوار للرجال من نظارات وحظاظات وقمنا بالسفر إلى الإسكندرية لبيعها ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن وتحدث تقلبات جوية ونفشل في البيع فقررنا العودة إلى القاهرة مرة أخرى" وأكد: "لسنا باعة متجولين".