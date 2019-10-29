ناقد رياضى: محمد صلاح ظاهرة مصرية عالمية (فيديو)

قال الناقد الرياضي أحمد عادل، إن محمد صلاح ظاهرة مصرية عالمية سيكون لها شأن أكبر أكثر مما هي عليه، لافتًا إلى أن أداءه يتطور بشكل كبير، ولا يتوقف عن مستوى محدد.



وأضاف "عادل"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن إصابة صلاح ليست بالكبيرة، مشيرًا إلى أن صلاح له أكثر من مستشار فى عدد من شئون حياته.



وأكد "عادل"، أن "صلاح" يكسر كل القواعد التي بناها المصريون حول اللاعبين المحترفين في الخارج، متابعًا: "فاكر مثلا لما تم اختيار أحمد حسن ضمن أفضل 70 لاعبًا عالميًا عملنا هيصة، لكن صلاح بيكسر كل ده".



ونوه "عادل"، بأن أحمد فتحي يستحق أن يكون قائد منتخب مصر، وهناك أسماء أخرى داخل المنتخب المصري تستحق ارتداء الشارة بعد أحمد فتحي، وقبل محمد صلاح، موضحًا أن حسام البدري قد سبق وحسم قرار الشارة لأنه مسئولية للمدير الفني، وعادات وتقاليد الكرة المصرية لسنوات طويلة هي منحها بالأقدمية.