الأمن العام ينفذ 894 حكمًا قضائيًا فى الدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية في محافظات الدقهلية، دمياط، وبورسعيد.



أسفرت الحملات عن ضبط 3 بنادق آلية، بندقيتي خرطوش، فرد خرطوش، 22 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 3 متهمين، كما تم ضبط أحد الأشخاص بحوزته 150 جرام هيروين بقصد الاتجار، وتنفيذ 894 حكمًا قضائيًا، 9 قضايا صيد بالكهرباء، 27 قضية بيئة متنوعة، 4 قضايا تجارة أعلاف، في الدقهلية.



وفي بورسعيد، تم ضبط بندقية خرطوش، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار بحوزة متهمين، وضبط عاطلين بحوزتهما 91 قرصًا مخدرًا بقصد الاتجار، وتنفيذ 235 حكمًا قضائيًا، وضبط 5 شباك طراحة مخالفة بطول 200 متر، شباكين جوبيا مخالفة بطول 100 متر.



وفي دمياط، تم ضبط بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، 8 طلقات مختلفة الأعيرة بحوزة ثلاثة متهمين، وضبط عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 55 جرامًا بقصد الاتجار، وتنفيذ 190 حكمًا قضائيًا.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية عن الأمن العام، وجار العرض على النيابة للتحقيق.