اندلاع أول اشتباك مباشر بين الجيش السورى والقوات التركية شمال سوريا

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، نقلا عن مراسلها فى الأراضى السورية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع أول اشتباك مباشر بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد أعلنت صحبة قواتها من الشمال السورى برعاية روسيا ووحدات من الجيش السورى تنفيذا لاتفاقية سوتشى.



ونشر الجيش السورى قواته أمس الإثنين، على طول الحدود السورية التركية، تحسبا لأى عدوان تركى جديد على الأراضى السورية.