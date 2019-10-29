واشنطن بوست: البغدادى كان يشعر بأمان غريب فى إدلب

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مكان اختباء قائد تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب ما زال يحير المسئولين في الولايات المتحدة.



وتابعت أنه لا يوجد سبب واضح لشعور البغدادي الغريب بالأمان في إدلب، حيث استهدف التنظيم مقاتلي القاعدة الموجودين في قرى المحافظة واعتبرهم أعداء له.



وأضافت أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة لم تكشف حتى الآن كيفية وصول البغدادي لإدلب، خصوصًا أن المحافظة بالكامل تقع تحت السيطرة السورية من جهة والتركية من جهة أخرى.



وأشارت إلى أن الأغرب في الأمر أن مسئول دفاعي تركي، أكد أن البغدادي تواجد في هذه المنطقة منذ 48 ساعة فقط، على الرغم من أن الولايات المتحدة أكدت أنه كان هناك منذ فترة طويلة.



وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية إن المنطقة التي تم العثور على البغدادي فيها، تقع تحت سيطرة عناصر القاعدة والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، ومقاتلى القاعدة لم يكونوا على وفاق مع داعش.



وقال مصدر سوري في إدلب: "هناك حالة من الرعب بين النازحين وسكان المحافظة بعد العثور على البغدادي فيها، فالجماعات المسلحة ستشتعل غضبًا، وبالتالي المنطقة بالكامل ستكون معرضة للخطر".



وأضافت الصحيفة أن "إدلب" هي حجر العثرة في سوريا الآن، فأي قصف لها سيهدد أكثر من 3 ملايين سوري يسكنون المحافظة ويختبأ بينهم عشرات الآلاف من الإرهابيين، وتعد روسيا هي اللاعب الرئيسي الذي يحاول تحقيق التوازن بين مطالب الحلفاء السوريين والأتراك.

