التحول الرقمي والابتكار على أجندة المعهد المصرفي ببرنامج هارفرد

وقع المعهد المصرفي المصري - الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري - مؤخرًا اتفاقية تعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال - التعليم التنفيذي، لتقديم برنامج تدريبي تم تصميمه خصيصًا للقيادات التنفيذية العليا في القطاع المصرفي المصري، مستهدفًا محاور التحول الرقمي والابتكار، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.



ويجري تنفيذ البرنامج على مدار أسبوعين متتاليين في مقر جامعة هارفرد ببوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2019.



يذكر أن البرنامج يغطي أربعة محاور رئيسية تشمل القيادة، والتحول الرقمي والابتكار، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي. يتم تقديم البرنامج من خلال المشاركة التفاعلية بين المتدربين والتي تشمل مناقشة حالات عملية، بالإضافة إلى نماذج المحاكاة ومجموعات العمل.



وحصل المعهد المصرفي المصري على الإعتماد الدولي لمدة ٥ سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في أبريل ٢٠٠٩ كتأكيد للإلتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح بذلك المعهد التدريبي الأول المعتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في ديسمبر ٢٠١٤، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في عام ٢٠١٩ والتي تم تجديدها لمدة 5 سنوات اخرى تنتهي في 2024.