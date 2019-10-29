رصد 237 صفحة نصب وابتزاز على "فيسبوك"

شن قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت مكافحة الجريمة المعلوماتية المستحدثة، التي تُرتكب من خلال شبكة الإنترنت، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين.



وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات- على مدار أسبوعين- عن ضبط 261 قضية "ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، تزوير، انتحال صفة، نصب إلكتروني، ترويج لبيع أدوية مستوردة وآثار"، عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 237 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و238 متهمًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.