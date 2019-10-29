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تقارير ومتابعات

تفاصيل أول اشتباك بين الجيش السورى وعصابة أردوغان برأس العين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
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تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محور الأسدية جنوب مدينة رأس العين (سري كانييه)، بين عصابات اردوغان وفصائل موالية لها وقوات الجيش السوري.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري، إن هناك قصفا واستهدافا متبادلا بين الجانبين، في هجوم ينفذه الأول من المحورين الشمالي والغربي بغطاء من قبل طائرات مسيرة تركية وسط تحليق لطائرات حربية في سماء المنطقة، بالتزامن مع قصف صاروخي تنفذه القوات التركية، كما أصيب 6 عناصر من قوات الجيش السوري بقصف مدفعي تركي، على صعيد متصل قتل قيادي في فصيل"فيلق المجد" الموالي لتركيا وأصيب أكثر من 7 آخرين من الفصيل بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم بسيارة تابعة لهم على محور تل أبيض شمال مدينة الرقة.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم أنه رصد استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة في منطقة أبورأسين الواقعة بين تل تمر ورأس العين، بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، وذلك في هجوم متواصل من قبل الأخير بغطاء صاروخي وناري مكثف وعنيف ودعم من طائرات مسيرة تركية.

وأكد عبدالرحمن لـ"الدستور" أن الاشتباكات تتركز على محاور العريشة وباب الخير وأم عشبة، فيما وثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من قوات الجيش السوري وإصابة أكثر من 14 آخرين بجراح متفاوتة، جراء القصف والاشتباكات بالمنطقة، كما قتل 4 عناصر من الفصائل في الاشتباكات ذاتها، فيما أصيب طفل من قرية تل محمد التابعة لمنطقة أبورأسين جراء الاستهدافات من قبل الفصائل وجرى إسعافه إلى مستشفى تل تمر.
على صعيد متصل دارت اشتباكات عنيفة على محاور بريف مدينة تل أبيض، بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر.

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