كيف تُصنع الشائعات وبأى وسيلة يكشفها المواطن؟ (فيديو)

قال الكاتب الصحفي خالد ناجح، إن الشائعات تتم صناعتها بتمويل ضخم، يتم من خلاله إنشاء مراكز حقوق إنسان ومراكز دراسات، ويتم من خلالها إصدار نتائج يتم نشرها عبر صحف ومواقع وقنوات تليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "ناجح"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أنه على المواطنين عدم متابعة سوى البيانات الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك مصدر مركز معلومات تابعًا لمجلس الوزراء يفند كل الشائعات ويرد عليها، ويكون الرد من خلال الجهات المسئولة التي تستهدفها الشائعة.



وأكد "ناجح"، أن الدولة تعالج أزمات كبيرة جدًا، وتعالج فاتورة طويلة أرجعتنا لسنوات كبيرة إلى الخلف، منوهًا بأن توعية المواطن أمر ضروري، وهو أحد أطواق النجاة في مواجهة الشائعات التي يراد منها إثارة الناس، وإحباطهم.