إحالة 3 طلاب قتلوا زميلهم بسبب "الشذوذ" للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 3 طلاب إلى فضيلة المفتي؛ للبت في قرار إعدامهم؛ لتورطهم في التخلص من زميل أحدهم تربطه به علاقة شاذة، وحددت المحكمة جلسة 16 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، بعضوية المستشارين وليد أبو المعاطي،أحمد حامد، وسكرتارية أحمد رمزي.



تعود أحداث القضية رقم 7477 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بوصول "محسن. ع" إلى المستشفى العام جثة هامدة.



وتبين أن كلا من "إسلام. م" 19 سنة، طالب، "أحمد. ز" 19 سنة، طالب، و"محمد. ر"، 19 سنة، طالب، جميعهم مقيمون بدائرة الصالحية الجديدة، قتلوا المجني عليه وسرقوا هاتفه.



وكشفت أوراق القضية وتحريات النقيب وليد ثروت،رئيس مباحث الصالحية، أن المجني عليه حاول إقامة علاقة جنسية مع المتهم الأول الذي كان يرغب في إنهاء تلك العلاقة، فاتفق مع المتهمين الثاني والثالث على قتل المجني عليه وسرقته.



وتبين أن المتهم الأول دلف إلى مسكن المجني عليه وتتبعه المتهمان الثاني والثالث، وما أن ظفروا به انهالوا عليه ضربًا بأدوات وقالب طوب فأسقطوه قتيلا، ثم أوثقوه بالحبال وألقوه بعيدًا وسرقوا هاتفه.



تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبس المتهمين، وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.