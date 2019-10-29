متعدد الاستخدام.. قصة كلب شارك فى قتل زعيم "داعش"

نشر الرئيس الامريكى "ترامب" فى تغريدة، مساء أمس، صورة كلب شارك في العملية التي نُفذّت ضد أبوبكر البغدادي، زعيم داعش، قائلًا: "لقد رفعت السرية عن صورة الكلب الرائع ولن يتم رفع السرية عن الاسم، قام بعمل رائع فى القبض والقضاء على زعيم داعش أبو بكر البغدادى"، يأتي ذلك بعد إعلان رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية، أن كلبًا كان ضمن وحدة النخبة التى شنت الهجوم على أبو بكر البغدادي "أنجز مهامًا استثنائية" لكن علينا "حماية" هويته.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الكلب الذي شارك في العملية.



- تمت تسميته بالمالينواه نسبة لموطنه بمدينة مالينيس غرب بلحيكا.



- انتقى هذه السلالة البروفيسور "رول" من مدرسة الطب البيطرى البلجيكية عام 1891.



- الكلب المالينواه يبلغ طول الذكر 60 سم، والأنثى 55 سم.



-يعد من أقوى كلاب العمليات الخاصة فى الشرطة والجيش.



- كلب متعدد الاستخدام، مثل الحراسة، تفقد المفرقعات، وفض الشغب والاقتحامات.



- يتطلب الكثير من الحزم خلال تدريبه للتحكم فى سلوكه وشخصيته القوية.



-يتميز بقوة وسرعة عالية خلال تأدية المهمات مما يجعله صعب الاستهداف.



- يتم إحلاله بالوحدات الشرطية والعسكرية بدلا من كلاب الراعى الألمانى منذ سنوات.



