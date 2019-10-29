البورصة تراجع مستندات زيادة رأسمال "ثروة"

قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 119.6 مليون جنيه إلى 191.5 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.



وأوضحت البورصة اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد.



وفي الشهر الماضي، أقرت الجمعية العامة العادية لشركة ثروة كابيتال توزيع أسهم مجانية عن طريق إصدار 448.8 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0.16 جنيه.



وأقرت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال من 119.6 مليون جنيه إلى 191.5 مليون جنيه بزيادة 718.18 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 119.69 مليون جنيه، موزعًا على 748.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 16 قرشًا.