دور الإعلام المصري في حرب أكتوبر بثقافة الغربية

تواصل المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر 73 من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة، فاستعرض قصر ثقافة طنطا أهم الأسرار والخفايا في العملية العسكرية التي قام بها رجال القوات البحرية لتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات قبل محاولتها مهاجمة ميناء مدينة بورسعيد في يوم 21 أكتوبر 1967 وخلال كلمته، أشار أحمد محمد نجيب أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد أعطت الأوامر بضرورة أن تخترق المدمرة إيلات المياه الإقليمية المصرية ظنًا منها على عدم قدرة القوات البحرية في التعامل مع هذا الاعتداء، إلا أن قوات البحرية المصرية استطاعت مهاجمة المدمرة الإسرائيلية وأغرقتها بعد ضربها بصاروخين من طراز "ستيكس" أدت إلى إغراقها في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة شواطئ مدينة بورسعيد.



شهدت الوحدة المحلية لقرية كفر كلا الباب فعاليات محاضرة ثقافية، أقامها بيت ثقافة السنطة تحت عنوان "الإعلام المصري قبل وبعد أكتوبر 73" قدمت خلالها هالة شاهين رئيس الوحدة المحلية بالقرية.



