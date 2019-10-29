الصور الأولى لحادث اصطدام قطار وسيارة بالأقصر

لقى 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار بضائع، كان قد انطلق من مخزن محطة القطارات بمدينة الأقصر، ليصطدم بعد دقائق معدودة بسيارة "كبوت".





على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة اصطدام القطار بسيارة تقل عدد من الركاب كانوا في طريقهم إلى أعمالهم مما أدى إلى سقوط 6 قتلى وبعض المصابين.

تم نقل الجثث إلى مشتشفى الأقصر العام، بعد أن هرعت سيارات الإسعاف عقب إبلاغ الأهالي، وتوقفت الحركة على خط السكة الحديد حتى تم رفع آثار الحادث وسط صدمة كيبرة من الأهالي الذين شاهدوا الواقعة.