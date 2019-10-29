السكة الحديد: اصطدام جرار بسيارة لمرورها من مكان غير مخصص

كشف مصدر مسئول في هيئة السكة الحديد، تفاصيل وقوع تصادم جرار صباح اليوم، بسيارة خاصة بالأقصر، ما نتج عنه مصرع 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للدستور، إن الواقعة حدثت أثناء مرور جرار في طريقه لجلب القطار، وتفاجأ قائد الجرار بعبور السيارة من مكان غير معد للعبور، وهو كان بسرعته لم يتمكن من الوقوف.



وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات للتأكد من عدم وجود خلل فى أى من الرحلات حتى لا تتأثر حركة التشغيل، ما يتسبب في إزعاج المواطنين.