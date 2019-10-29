ثقافة جنوب سيناء تناقش أسباب التطرف الفكرى والإرهاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية النوعية بمحافظة جنوب سيناء، حيث عقد بيت ثقافة دهب بمدرسة على بن أبى طالب الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "محاربة الإرهاب" ألقاها الشيخ رمضان الكيلاني بالدعوة والإعلام الديني بمدينة دهب، تحدث خلالها عن الإرهاب من حيث المعنى والمفهوم، موضحًا الآثار السلبية والخطيرة للإرهاب والتطرف الفكرى على الفرد والمجتمع والأسباب التي تؤدي إليه وأهمها التفكك الأسري والتفسير الخاطئ للمفاهيم الدينية، كما تطرق لطرق محاربة الإرهاب ودور كل فرد فى مواجهته.



أعد بيت ثقافة أبورديس بمدرسة أبوبكر الصديق التجريبية للغات عرض لسينما الأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، أعقبها من قاعة المكتبة بالموقع عقد محاضرة مكتبية بعنوان "الصدق" ألقاها مدير الموقع، تناول خلالها الصدق من حيث الأهمية للفرد والأسرة وتأثيره على الترابط المجتمعى، مدللا على ذلك من خلال بعض الكتب المكتبية التى تتناول الصدق وأهميته، وفى ساحة قصر الثقافة بطور سيناء أقيم عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء بقيادة الفنان أسامة زين العابدين وتقديم باقة من الأغانى الدينية والوطنية.



نظم بيت ثقافة سانت كاترين بمدرسة السلام الثانوية محاضرة ثقافية بعنوان "المشروعات الصغيرة والقوة الاقتصادية" ألقاها البشلاوى محمد بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن أهمية المشروعات وخاصة الصغيرة فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطنى بشكل سريع، موضحًا دور الدولة الكبيرة فى تيسير سبل الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة مع دعمها الكامل لكل مبتكر صغير على أرض الوطن.



عقد بيت ثقافة أبوزنيمة بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "توعية المجتمع بذوى الاحتياجات الخاصة" تحدث خلالها عن ذوى الإحتياجات الخاصة من حيث المعنى الحقيقى ونوع الإعاقة سواء جسيد أو نفسية أو سمعية أو بصرية، موضحًا أهمية الدمج لذوى القدرات الخاصة ومؤكدًا حرص الدولة على رعايتهم والتكفل بهم ودمجهم مع المجتمع.