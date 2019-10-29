نزيف بلا نهاية.. ما سر الارتفاع المفاجئ لأسعار الدم



شعرت «كريمة عوض»، 45 عامًا، بآلام حادة في الكلى، بعد أن انتصف الليل، وكانت وقتها بمفردها في المنزل، لم يكن أمامها شيء سوى الصياح بصوت عالٍ حتى يسمعها أحد الجيران، ويقدم لها العون، وهو ما حدث بالفعل، وتم نقلها إلى معهد المطرية للكلى.



الطبيب أخبرها أنها تعاني من تكيس على الكلى، وتحتاج إلى عملية جراحية حتى تتم إزالته، إلا أن ذلك تطلب منها نقل دم بكميات كبيرة فصيلة +O، ولا بد من شرائه بالخارج لعدم توافره في المستشفى.



حاول جيرانها الذين رافقوها جلب أكياس الدم تلك من الخارج، إلا أن أسعارها المرتفعة للغاية منعتهم من ذلك حيث وصل الكيس الواحد إلى 450 جنيهًا بحسب «كريمة»، وهو أمر خارج مقدرتها، ما دفعها إلى الخروج من المستشفى دون إجراء العملية.



«كريمة» هي واحدة ضمن كثيرين، يعانون في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار أكياس الدم في المستشفيات الحكومية والخاصة، ما أدى إلى حدوث نقص واختفاء للكثير منها في بنوك الدم والمستشفيات التي من المفترض توافرها به بحسب وقائع خاصة رصدتها «الدستور».



تقول السيدة: «إحنا غلابة وأنا كنت محتاجة 4 أكياس دم، لأن التبرع مش هينفع عشان أولادي تعبانين، عندي بنت مريضة أنيميا، وابني عنده القلب من وهو صغير، وأختي مش نفس الفصيلة».



خرجت السيدة من المستشفى دون إجراء الجراحة، وأرجأتها حتى تدبر مبلغ أكياس الدم، واستعاضت بالمسكنات والأدوية التي تخفض الألم ولا تعالج فقط، حتى تحصل على أموال تبتاع بها أكياس الدم من مؤسسات خاصة.



واتساقًا مع ذلك، تقدمت لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة إلى وزارة الصحة، بسبب معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم من أزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعره في المستشفيات العامة والخاصة.



وصل سعر كيس الدم في المستشفيات الحكومية إلى 140 جنيهًا، ووصل في الخاصة إلى 700 جنيهًا، ولم تكن المرة الأولى التي يزيد فيها سعر أكياس الدم في المستشفيات الحكومية والبنوك، فتكرر نفس الأمر خلال شهر فبراير الماضي.



ووقتها شهدت أسعار الدم ارتفاعًا كبيرًا في المستشفيات الحكومية والخاصة، ووصل سعر الكيس الواحد إلى 1700 جنيهًا في الأماكن الخاصة، ونقص حاد في المستشفيات الحكومية في نفس الوقت.



لم تكن «كريمة» هي الوحيدة التي تضررت من نقص أكياس الدم في المستشفيات الحكومية وغلاء أسعارها في الأماكن الخاصة، فهناك «آدم» طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، سقط من شرفة منزله من الدور الرابع، وعانى من أزمة وألم في قدمه اليسرى فقط.



بسبب تهشم عظام القدم كلية، الطبيب أكد لأمه أن بتر قدمه هو الحل الوحيد لإنقاذ حياة الطفل، فلا بد من إجراء عملية جراحية له، واحتاج إلى أكياس دم خارجية لعدم توافرها في المستشفى.



تقول والدته: «سعر كيس الدم الواحد وصل إلى 400 جنيهًا، والمستشفيات الحكومية مفيهاش دم، ابني فضل تلت أيام من غير العملية لحد ما جاله غرغرينة داخل العضم المتهالك، ووقتها العملية اتأجلت وكان فيه ضرر عليه لحد ما لاقوا دم».



منظمة الصحة العالمية، تقول في دراسة لها بعنوان «أزمة نقص أكياس الدم في مصر»، إن المصريين يحتاجون من 2.5 إلى 3 مليون كيس دم سنويًا، بينما يتم الحصول على 800 ألف كيس فقط، فيعتبر معدل التبرع في مصر أقل من 30% من احتياج المستشفيات.



وتضيف الدراسة أن مخزون الدم في مصر يسد ثلث الاحتياج الفعلي فقط، كما يحتاج شخص كيس دم كل ثلاث ثوان، وواحد من كل عشرة يدخلون المستشفى في حاجة إلى نقل دم؛ ما وضع مصر ضمن 120 دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم بحسب المنظمة.



كذلك كانت «أم آسر» إحدى المتضررات من أزمة نقص أكياس الدم في المستشفيات، فابنها يدرس في الصف الأول الابتدائي، في إحدى الأيام سقط من الأرجوحة التي يلهو بها الأطفال وقت فسحة المدرسة، وأصيب بجرح قطعي في الرأس وظل ينزف كثيرًا، حتى موعد الانصراف.



تقول والدته: «لما وقع المدرسين مكنوش متخيلين أن الجرح كبير، ففضل ينزف من دماغه من الفسحة لحد ميعاد الانصراف، أول ما خدته وروحت بيه على مستشفى حلوان العام كان أغمى عليه، وهناك الدكتور طلب كيس دم بعد ما عمل أشعة مقطعية، ووقتها المستشفى مكنش فيها دم فلام نشتري من بره، وسعر الخاص وصل إلى 500 جنيهًا».



تضيف: «أنا قدرت أجيب لابني، لكن غيري أكيد مش هيقدر لأن أسعارها غالية، والمستشفيات الحكومية فيها نقص شديد، وفيه مرضى عمليات جراحية حرجة بتحتاج تبرع في الوقت الحالي».



وصرحت الدكتورة نهى صلاح، رئيس قطاع خدمات الدم بالشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن سعر أكياس الدم اختلفت بعض الشيء بسبب زيادة الطلب، موضحة أن الدم الموجب أغلى من السالب فالأول يباع بمبلغ 500 جنيه والثاني 700 جنيه.

