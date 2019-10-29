رئيس مدينة الشروق: استخدام مياه الأمطار والصرف للري بعد معالجتها

قال عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن المدينة بها محطتين معالجة، يستقبلان مياه الصرف ومياه الأمطار، ويتم عمل معالجة لها، ثم استخدامها في الري.



وأضاف "الغيطي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المدينة لديها 6 روافع داخل المدينة، لرفع مياه الصرف والأمطار لمحطات المعالجة، ولدينا شبكة الكهرباء، وإحلال وتجديد للمنطقة الشرقية بالكامل، ووصلنا بأعمال الأنارة إلى 90% للمدينة.



وأشار "الغيطي"، إلى أن أعمال الطرق تخلق محاور جديدة للمدينة، أهمها محور الطريق الشرقي بطول 6 كيلومتر، باستثمارات في حدود 100 مليون جنيه، وانتهينا من التنفيذ بنسبة 70% وجاري استكمال الأعمال، إضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية القائمة بأعمال تطوير السويس لعمل شريان جديد يربط طريق الإسماعيلية بطريق السويس.