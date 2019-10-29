العقارات تهبط ببورصة دبى بمستهل التعاملات

انخفض المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء- جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.80 نقطة ، ليصل إلى مستوى 2775.27 نقطة، بدعم من هبوط قطاع العقارات.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 25 مليون سهم، محققة ما قيمته 40 مليون درهم من خلال تنفيذ 441 صفقة لـ23 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 13 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.



وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.67%، تلاه قطاعى الخدمات والاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.41%، فقطاع العقارات بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.27%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 1.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة داماك العقارية بنسبة 1.55%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.23%.