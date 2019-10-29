قمع "أردوغان" للإعلام التركى.. تنكيل وتعذيب وتحرش جنسى

تشهد تركيا انتهاكات وممارسات ضد وسائل الإعلام والصحافة غير مسبوقة، تنوعت بين اعتقالات للصحفيين، وغلق صحف وقنوات الفضائية، وتنوعت أشكال القمع بين اغتصاب وقتل وسجن وفصل من العمل، فى عهد أردوغان.



وقال عبدالرافع درويش، الخبير العسكري فى تصريحاته لـ"الدستور"، إن تركيا أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين والإعلاميين، وفقًا لتقارير دولية، كما تسببت الإجراءات التعسفية في فرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.



وتابع "درويش" أن نظام أردوغان حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، دون وجه حق، ويحتضن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها.



وأكد أن نظام أردوغان أغلق 189 وسيلة إعلامية، منها 5 وكالات أنباء، 62 جريدة، 19 مجلة، 14 راديو، 29 قناة تليفزيونية، 29 دارًا للنشر، فضلًا عن كثير من القنوات والإذاعات الكردية واليسارية والعلوية المستقلة، وفقا لتقرير أعده مركز نسمات للدراسات الاجتماعية فى أنقرة.



كشفت انتهاكات وجرائم النظام التركى فى إسطنبول، أفاد أن المعتقلين من الصحفيين فى السجون يتعرضون لأنواع متعددة من التنكيل والإساءة والتعذيب والانتهاك البدنى والنفسى، واشتكى عديد منهم من الضرب والتعذيب، كما اشتكت صحفيات من التحرش الجنسى طبقا لتقرير أعده مركز نسمات للدراسات الاجتماعية.