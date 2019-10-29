وفد تضامني من الفنانين الإيطاليين يصل فلسطين دعمًا للسلام

وصل إلى فلسطين اليوم الثلاثاء، وفد إيطالي يمثل مجموعة من الفنانين والمغنين من المشاهير، في حملة كروية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ودعما للسلام العادل.



ويضم الوفد 36 شخصية ضمن منتخب كروي سيقابل نظيره من الفنانين والمغنين الفلسطينيين إلى جانب عدد من اللاعبين القدامى، في مباراة كروية ستجمهما على إستاد الخضر يوم غد الأربعاء.



وقال رئيس أكاديمية أطفال بلا حدود الأب إبراهيم فلتس لــ "وفا"، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز مفهوم السلام في المنطقة ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن المنتخب الإيطالي كان قد تقابل مع نظيره الفلسطيني في إيطاليا قبل 20 عاما بحضور الرئيس الشهيد ياسر عرفات.



وأشار إلى أن المنتخب الإيطالي التقى قداسة البابا فرنسيس في السادس عشر من الشهر الجاري الذي بارك الخطوة في إطار توجهاته لتعزيز السلام، وأيضا بتوجيهات من رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب.