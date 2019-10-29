شاركت بتظاهرات لبنان.. من هي إنجي خوري صاحبة الفيديو المثير؟

نشرت إنجي خوري، الفنانة السورية المقيمة بلبنان مقاطع فيديو أثارت غضبًا واسعًا، ظهرت شبه عارية ترقص بإيحاءات جنسية، والأكثر من الفيديوهات جرأتها مع شاب، ويقترب منها ويقبلها وهي ترقص.



وتكشف"الدستور" من هي صاحبة الفيديو المثير للجدل.



إنجي الخوري، فنانة لبنانية مشهورة لها كثير من المتابعين، تنشر صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت لانتقادات نتيجة صورها الفاضحة، وفيديو خادش للحياء.



وهناك أقاويل تقول إنها هربت وهي قاصر من سوريا بعد اعتداء والدها عليها، وذهبت إلى لبنان وعملت في صالون نسائي، فتعرفت على الفنان آدم وبدأ معها مسيرتها الفنية، وعمل لها فيديو كليب، ثم قامت بعد ذلك بعمل لايف على الانستا، ومن هنا جاءت لها الشهرة، وظهر متابعيها من خلال التواصل الاجتماعي.

