بيشوى إبراهيم.. رسام كنائس أبكى عادل إمام

تخرج فى كلية التربية الفنية جامعة المنيا عام 2007، بدأ مشواره في الرسم منذ 12 عامًا، رسم عددًا من البورتريهات بالرصاص والمناظر الطبيعية في الغردقة، ولكن سرعان ما أخذ طريق رسم الكنائس، وعمل في أحد مراسم الكنائس بالقاهرة، ولم يكتف بالرسم بمصر، بل سعى ورسم خارجها، ليطلق عليه لقب "رسام الكنائس"، بيشوي إبراهيم.



أتقن "بيشوي" رسم البورتريه بالفحم والألوان واختار أن يطور من ذاته ليترك بصمة في عالم الرسم، يجلس في الكنيسة ليرسم على جدرانها، لا شيء يؤنسه سوى أدواته ولوحاته، يضع أمامه الرسمة ويقوم بإبداعها على الجدران، وترك بصمته الخاصة في العديد من الكنائس الكلاسيكية، والقبطية.



ويقول لـ"الدستور": "اهتميت بالرسم واستخدمت أكثر من خامة، وفي النهاية أتقنت الفحم والبودر والأقلام، والألوان بالخشب والباستيل".



رسم بروتريهات لفنانين، مثل عادل إمام، وأنوشكا، قائلا: "عادل إمام قالي إن ده أحلى بورتريه جاله ومن شدة إعجابه أخده إلى البلاتوه وقعد يتكلم قدام فريق العمل وكاد أن يبكي"، يحلم "بيشوي "بأن يقدم رسالة في الفن تفيد العالم بأكمله.

