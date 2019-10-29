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تقارير ومتابعات

محمد داوود.. يتألق فى "الجرافيك تابلت": ثرى عربى اشترى لوحتى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
جريدة الدستور
أريج الجيار
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تخرج فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، دفعته ميوله إلى الإبحار في عالم "الجرافيك تابلت"، استعان باليوتيوب؛ لزيادة خبراته، تعلم أساسيات "الجرافيك تابلت" إلى أن اكتسب مهارة غير مسبوقة، محمد داوود.

استهل الشاب العشريني، مشواره في مجال الجرافيك منذ سبع سنوات، كان يشاهد فيها عددًا من الصور والتصميمات؛ ليتعلم أكثر ويضيف إلى خبراته، قائلًا: "بدأت أتعلم استخدام أدوات البرنامج وأتحكم في التصميم وتناسق الألوان والفيجوال وإخراج التصميم بأعلى جودة ودقة والألوان والإضاءة وكل ده اتعلمته من اليوتيوب".

يحكي "داوود" للدستور:" أنه يعمل الآن على تحسين مستواه العملي في "digital painting و" concept art، يتذكر بابتسامة على وجهه وهو في عمر الخمس سنوات، حيث كان يقلد رسومات الكتاب المدرسي، ساعدته والدته وقامت بشراء كل احتياجاته من أدوات الرسم، وشجعته على الإبحار في الفن، استخدم في رسوماته التي أبهرت من حوله الرصاص، وألوان الزيت، ألوان أكريلك، وأولوان أكوريل، وبدأ مؤخرًا في استخدام الديجيتال.

مع مرور الوقت تحسن مستواه عن طريق الفيديوهات التي كان يشاهدها، ومن هنا قرر الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وسعى لتحقيق حلمه، وتخرج فى جامعة حلوان بمشروعه الأول على الدفعة بتقدير امتياز.

شارك "داووود" في صالون الشباب الدورة الـ19 في معرض الأوبرا في عام 2018، وله عمل اشتراه منه أحد العرب بعد أن انبهر به وبفنه غير المألوف، ويضيف داوود: "علمت ما يقرب من 100 شخص أو أكثر من مختلف الأعمار الرسم، لكن دائمًا كان الملل يلاحقني، على الرغم من أنني أسعى لتطوير نفسي لأصبح من مشاهير فن الكونسبت آرت".
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