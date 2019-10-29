يصالحن أزواجهن بطريقة غريبة.. دنيا وإيمي سمير غانم تكشفان مواقف طريفة في "صاحبة السعادة"

حلت الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم، ضيفتين مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع على فضائية "dmc"، وكشفا عن كواليس أعمالهما سويًا، وعن علاقتهما الأسرية والشخصية، وأبرز المواقف الكوميدية التي واجهت كلًا منهما.



مرحلة الطفولة



قالت "دنيا": "كنت شخصية مشاغبة في مرحلة الطفولة، و"إيمي" كانت شخصيتها هادئة للغاية، والوضع اختلف تمامًا مع تجاوزنا مرحلة الطفولة".



وأضافت: "إيمي دمها أخف منِّي بمراحل، وأنا بحبها في اللقاءات التليفزيونية، أنا كنت طفلة منطلقة وشقية ومجنونة، وكنت بشتغل الناس وأقول لهم أنا أجنبية".



وتابعت: "عندما نضجت أصبحت شخصية متفائلة وهادئة جدًا، وأؤمن أن كل شخص يتحكم في حياته من خلال تفكيره الإيجابي، وأحاول دائمًا أن أنصح "إيمي" بأن تفعل ذلك لأنها دائمًا عصبية وتشعر بالقلق".



المشاكل الزوجية



روت "دنيا"، عن خلاف بينها وبين زوجها الإعلامي رامي رضوان، الذي وصل إلى درجة أنها لم تكن تكلمه، مشيرة إلى أنها عندما أرادت إنهاء خصامهما، استوقفته وهو في طريقه إلى العمل، وطلبت منه الانتظار لثانية واحدة ثم "عضته" في كتفه وقبلته بعدها قبل أن تودعه وتنصرف.



أما "إيمي"، فقالت: "عندما أتشاجر مع زوجي حسن الرداد، عادة ما أقول شيئًا يضحكه وسط المشاجرة، واستعمل كلمة من اللغة العربية بطريقة خاطئة، ولا أعرف ما الذي يضحكه في هذه المواقف، ولا أعرف كيف أتصرف معه وهو يمضي كل وقته في الجيم".



"بدل الحدوتة ثلاثة"



قالت "دنيا"، إن شخصية "بيلا" التي جسدتها في مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" كانت صعبة كونها مختلفة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية.



وأضافت "دنيا" أنها توقعت نجاح شخصية" لهفة"، ولكن شخصية "لولي" حققت صدى أكبر لدى الجمهور، ومشاركة هشام ماجد أضافت الكثير للمسلسل.



"نيللى وشريهان"



قالت "دنيا"، إنها وفقت مع شقيقتها "إيمي" بشكل كبير فى مسلسل "نيللي وشريهان"، لافتة إلى أن هناك مشهد تم ارتجاله مع "إيمي" في الكواليس.



وأكدت "إيمي" أنها تعشق مسلسل "نيللي وشريهان"، لأن الجمهور يتذكره حتى الآن ويتذكر العديد من المشاهد من العمل، متابعة: "شقيقتي دنيا غلبانة جدًا وهادئة إلى حد البرود، وهذا الشيء يتسبب في عصبيتها بشكل كبير وترغب دائمًا في إعادة تمثيل المشاهد عدة مرات".



"سوبر ميرو"



قالت "إيمي"، إنها سعيدة جدًا بنجاح مسلسل "سوبر ميرو"، مشيرة إلى إعجابها بفكرة المسلسل ورد فعل الجمهور من الأطفال، لافتة إلى أن أصعب شيء واجهته أثناء تصوير المسلسل هو البدلة التي تم تنفيذها للشخصية، لأنها مصنوعة من الجلد الذي يزيد من الشعور بالحر.



وروت موقفًا مضحكًا حدث مع أحد الأطفال عندما طلب منها أن تحمله وتطير مثل الشخصية في المسلسل، منوهة بأنها شخصية كسولة جدًا، ولا ترغب في أداء العديد من مشاهد الحركة والأكشن، مشيرة إلى أنه من أصعب المشاهد عندما اضطرت إلى حمل طفل وربطها بحبال كأنها تطير في الهواء.