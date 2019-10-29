مقتل 13 إرهابيًا في مداهمة بالعريش (فيديو)

قُتِل 13 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في حي الحوض بمدينة العريش في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء.



قطاع الأمن الوطني توافرت لديه معلومات حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة في حي الحوض بدائرة قسم شرطة أول العريش وكراً لهم ومركزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.



وعلى الفور جرى التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، إذ حدث تبادل لإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية ما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر الذين عُثِر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.