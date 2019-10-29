صعود طفيف لمؤشرات بورصة البحرين بمستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنحو محدود لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.03%، رابحًا نحو 0.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 1523.76 نقطة، وذلك بدعم من صعود أسهم قطاع الخدمات.



وجرت التداولات ببورصة البحرين، لدى مستهل التعاملات على نحو 402 ألف سهم، بقيمة إجمالية 194 بلغت حوالي ألف دينار.



وقاد الارتفاعات ببورصة البحرين بالمستهل، قطاع الخدمات بنسبة صعود بلغت 3.16%، مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.94%، ثم سهم "إبى إم تيرمينالز" بنسبة 0.74%، ثم سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.