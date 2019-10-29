صعود جماعي للمؤشرات الكويتية بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعي، لدى بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 7.09 نقطة ليصل إلى مستوى 5773.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحًا 3.06 نقطة ليصل إلى مستوى 6287.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.33% رابحًا 15.67 نقطة ليصل إلى مستوى 4773.48 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات على 64.9 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار كويتى عبر 2306 صفقة.



وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، تلاه قطاعى الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%.



وجاء سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.51%، تليه شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 19%، ثم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 9.81%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.33%، ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 8.77%.