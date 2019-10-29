الإمارات: مقتل البغدادي "خطوة إيجابية"

اعتبرت الإمارات أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي "خطوة إيجابية" تعزّز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.



وقال عبيد الكتبي، مساعد وزير الخارجية للشئون العسكرية والأمنية في بيان، إن "خبر مقتل الإرهابي أبوبكر البغدادي هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف".



وأضاف: "ستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داعش وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة".



وتابع المسئول: "دولة الإمارات ملتزمة التزامًا راسخًا بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على تنظيم داعش ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة".