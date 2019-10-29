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اقتصاد

تباين أداء بورصة السعودية بمستهل التعاملات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 1.64% خاسرًا 128.05 نقطة ليصل إلى مستوى 7656.66 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.08% رابحًا 119.93 نقطة ليصل إلى مستوى 4010.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 31.9 مليون سهم بقيمة 759 مليون ريال، وارتفعت أسهم 6 شركة، فيما تراجعت 173 شركة.

وتراجع 20 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.41%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.37%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.33،%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.02%، فقطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.01%.

وجاء سهم "مجموعة صافولا" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.96%، ثم بترو رابغ بنسبة 2.19%، ثم مهارة بنسبة 0.53%، فيما تصدر سهم "أسمنت تبوك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم أسمنت ينبع بنسبة 4.60%، ثم ثمار بنسبة 4.55%.
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