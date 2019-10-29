"أكتوبر رمز البطولة" بملتقى شعراء أسيوط

قدمت الهيئة العامة لقصورالثقافة مجموعة من الأنشطة بفرع أسيوط، فنظم بيت ثقافة منفلوط ملتقى أدبيا تحت عنوان "أكتوبر رمز البطولة" بالمدرسة الثانوية بنات.



بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من مدير القصر الذى أكد أن للثقافة دورها الأبرز وهو الوجود في قلب الشباب، أعقبت ذلك فقرات شعرية وأدبية، قدم فيها الشعراء بهاء أحمد توفيق، عبدالعال التهامى، محمد أبوشناب، محمد عادل قصائد متنوعة في حب مصر، كما تم الاستماع لبعض قصائد الفصحى والعامية من الطلاب الموهوبين، بالإضافة لتنفيذ ورشة فنون تشكيلية وتقديم بعض اللوحات الفنية التى تعبر عن انتصارات أكتوبر، وفى الختام تم تكريم المتميزين في موهبة الرسم بجوائز رمزية.



ونظم قصر ثقافة ساحل سليم أمسية أدبية بعنوان "مصر التي في خاطري"، استضاف فيها نادى الأدب برئاسة الشاعر أشرف قاسم، ومجموعة من شعراء البداري، وشعراء نادى أدب ساحل سليم، منهم أشرف قاسم، عطية أبوحراز، علاء محمد، وشعراء البدارى عصمت نفادى، ياسر فراج في مبارزة شعرية بعنوان "بحبك يا مصر"، إلى جانب مجموعة متنوعة من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.



وعقدت مكتبة صلاح شريت بريفا ندوة تثقيفية بعنوان "أكتوبر رمز البطولة" بمدرسة ريفا الثانوية المشتركة، أوضح فيها الدكتور مصطفى محمد طه أن نصر أكتوبر علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية وعنوانا للتضامن العربي، حيث توحدت الأمة العربية على نحو غير مسبوق، وتجسد ذلك في المشاركات العربية الرمزية في صفوف المقاتلين على الجبهتين المصرية والسورية واستخدام سلاح النفط، إلى جانب تفاعل الشعوب العربية معنويًا وماديًا مع حملات دعم المجهود الحربي، وتزامن ذلك كله مع وحدة الصف العربي في ساحات النضال السياسي والدبلوماسي، واختتمت الندوة بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في تنمية المجتمع عقب نصر أكتوبر العظيم.