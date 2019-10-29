العثور على طالب مشنوقًا أعلى شجرة في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة طالب مشنوقًا في شجرة، أمام مسجد بقرية تابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.



وكان اللواء مجدى القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده العثور على جثة "أحمد. ي. م" طالب، مشنوقًا بحبل في شجرة أمام مسجد بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة شمالي دائرة نجع حمادي.



انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فقررت ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.