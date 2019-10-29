تأسيس أول شركة لإدارة الفنادق تابعة لقطاع الأعمال

وافقت لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، على تأسيس أول شركة لإدارة الفنادق تابعة لها تضم الشركة عددًا من المساهمين هم الشركة القابضة ومصر للسياحة وإيجوث وشركة مصر للتعمير وشركة هانو للأزياء الحديثة وشركة التسويق السياحى CIT مع فصل تام بين الإدارة والملكية.



ومن المقرر أن يتولى سامح سعد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، رئاسة هذه الشركة التي ستنشأ طبقًا لقانون الاستثمار ١٥٩ لإدارة فنادق النجمتين والثلاثة والأربعة والمنشآت السياحية.



وصرح سعد بأنه تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق سيتم إنشاء أول شركة مساهميها من شركات قطاع الأعمال لإدارة فنادق تتبع المقاييس العالمية في إدارة الفنادق والعمل على تطوير البنية الأساسية بها وتنفيذ نظم الإدارة العالمية المرتبطة بمهنة الضيافة وكل ما يخص الأعمال الفندقية.



وستبدأ الشركة بإدارة فندقين تابعين لمصر للسياحة فى الإسكندرية وبورسعيد والمطاعم العائمة، وستتقدم للجامعات لإدارة الفنادق التابعة لها والخاصة بهيئة التدريس والبعثات الأجنبية.



كما تتفاوض أيضًا لإدارة فندق نفرتارى فى مدينة أبوسمبل والتابع لشركة مصر أسوان للفنادق، كما سيتم تطوير وإدارة عدد من الشقق المملوكة لمصر للسياحة وإيجوث في وسط البلد كشقق فندقية، وأيضًا التفاوض مع الشركة القابضة للتأمين ومصر للأصول العقارية لإدارة الشقق المملوكة للشركة في القاهرة الخديوية.



وأضاف سعد أنه قد تم وضع خطط تسويقية لتقديم عروض جديدة تجذب المزيد من العملاء، وسيتولي إدارة الشركة مجموعة من الأكفاء ذوى الخبرات المتميزة الذين عملوا في السلاسل الفندقية العالمية.