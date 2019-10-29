الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الموافق 01 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

اقتصاد

تأسيس أول شركة لإدارة الفنادق تابعة لقطاع الأعمال

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
ميرفت حطبة
ميرفت حطبة
أسامة الشندويلي
طباعة
وافقت لجنة الاستثمار بالشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة ميرفت حطبة، على تأسيس أول شركة لإدارة الفنادق تابعة لها تضم الشركة عددًا من المساهمين هم الشركة القابضة ومصر للسياحة وإيجوث وشركة مصر للتعمير وشركة هانو للأزياء الحديثة وشركة التسويق السياحى CIT مع فصل تام بين الإدارة والملكية.

ومن المقرر أن يتولى سامح سعد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، رئاسة هذه الشركة التي ستنشأ طبقًا لقانون الاستثمار ١٥٩ لإدارة فنادق النجمتين والثلاثة والأربعة والمنشآت السياحية.

وصرح سعد بأنه تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق سيتم إنشاء أول شركة مساهميها من شركات قطاع الأعمال لإدارة فنادق تتبع المقاييس العالمية في إدارة الفنادق والعمل على تطوير البنية الأساسية بها وتنفيذ نظم الإدارة العالمية المرتبطة بمهنة الضيافة وكل ما يخص الأعمال الفندقية.

وستبدأ الشركة بإدارة فندقين تابعين لمصر للسياحة فى الإسكندرية وبورسعيد والمطاعم العائمة، وستتقدم للجامعات لإدارة الفنادق التابعة لها والخاصة بهيئة التدريس والبعثات الأجنبية.

كما تتفاوض أيضًا لإدارة فندق نفرتارى فى مدينة أبوسمبل والتابع لشركة مصر أسوان للفنادق، كما سيتم تطوير وإدارة عدد من الشقق المملوكة لمصر للسياحة وإيجوث في وسط البلد كشقق فندقية، وأيضًا التفاوض مع الشركة القابضة للتأمين ومصر للأصول العقارية لإدارة الشقق المملوكة للشركة في القاهرة الخديوية.

وأضاف سعد أنه قد تم وضع خطط تسويقية لتقديم عروض جديدة تجذب المزيد من العملاء، وسيتولي إدارة الشركة مجموعة من الأكفاء ذوى الخبرات المتميزة الذين عملوا في السلاسل الفندقية العالمية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على العقوبة المتوقعة لكمسري قطار 934

منذ ساعة و 7 دقيقة

6 قتلى في اصطدام قطار وسيارة بالأقصر

منذ حوالي 15 ساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

منذ حوالي 22 ساعة

أول تحرك من "الأعلى للإعلام" ضد رئيس الزمالك

ads

الصور

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

الأكثر قراءة

6 قتلى في اصطدام قطار وسيارة بالأقصر

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

"لم ينفعه نفوذ أسرته".. شاهد ذعر محمد راجح قاتل "شهيد الشهامة" داخل المحكمة

الأرصاد تحدد موعد تجدد الأمطار على المحافظات

أيام زمان

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

حكاية الوثيقة الأولى لثورة يوليو.. «وُجدت في محل أحذية» (صورة)

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

دراسة: تناول القهوة قد يحسن صحة الأمعاء الدقيقة

دراسة: المشروبات الغازية تزيد من معدلات البدانة وتسوس الأسنان

فوائد عديدة لشرب "مياه البامية"

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

الرئيس نيوز

"سوريا" على مائدة السيسى ووزير الخارجية الألمانى

كما انفردنا| مستشار وزير المالية: الإقرار الضريبي إلكترونيا اعتباراً من يناير

الدولار يواصل الهبوط فى تعاملات الثلاثاء

رئيس اى فينانس: نقدم خدمات حكومية لـ 30 مليون مواطن.. وشراكة مع ماستر كارد

منوعات

سمكة قرش تأكل قدم سائح بريطاني وتصيب آخر في أستراليا

علماء يطورون جلدا اصطناعيا لتطوير أدوات تستشعر الدغدغة

رحاب هاني تحصل على درجة الدكتوراة بـ«مرتبة الشرف الأولى»

ملكة «التيك توك ».. نورهان حلمي: غنيت «وداع يا دنيا» من قلبى فوصلت للناس على طول

كشكول

جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة

لأول مرة بالجامعات.. تسويق براءة اختراع بـ"زراعة الإسكندرية" تجارياً

فيروس الدروس الخصوصية.. الطلاب:عشان نقدر نفهم .. وأساتذة بالجامعات: رواتبنا متدنية

تعليم الجيزة: إعداد كشف بالموهوبين والمبدعين في مختلف المدارس

إسلام سياسي

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة - فيديو

هل ينشر ترامب فيديو مقتل زعيم داعش ردا على المشككين؟

قسد تؤكد تنسيقها مع أمريكا في قتل قيادي بارز جديد بداعش

تشكيك روسي في مقتل زعيم داعش


زيت وسكر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 – 10 – 2019

أسعار الخضار بسوق الجملة اليوم ومتوسط سعر التجزئة

أسعار الحديد بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 – 10 – 2019

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 – 10 – 2019

مقالات الرأي
غسان شربل
كى لا نفجع ببغدادى آخر
لواء.حمدى البطران
فوضى السوق
القس. رفعت فكرى
أعمدة النجاح
لواء. محسن الفحام
انتخابات الاتحادات الطلابية
المزيد

الثقافة

دور الإعلام المصري في حرب أكتوبر بثقافة الغربية

ثقافة جنوب سيناء تناقش أسباب التطرف الفكرى والإرهاب

"أكتوبر رمز البطولة" بملتقى شعراء أسيوط

افتتاح الدورة الـ5 لمهرجان طنطا للشعر

صفحتنا ع الفيس بوك