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حوادث

تأديب 5 مسئولين بشركة بترول أضروا بالمال العام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها بمعاقبة 5 مسئولين من قيادات شركة مصر للبترول، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه التحقيقات في القضية رقم 48 لسنة 61 قضائية عليا، بأن "محمد. ن" مدير إدارة المستودعات بقطاع بورسعيد بالشركة، قدم مستندات غير صحيحة بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، وانتهت المحكمة إلى إيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.

وتضمن الحكم خصم أجر شهرين من راتب "مجدي غريب. ع" مدير إدارة العلاج الأسري بالشركة، و"هناء. أ"، رئيس قسم الصندوق الطبي و"هويدا. ع"، إخصائي أول بالإدارة الطبية، لتوقيعهم على أذونات صرف المساهمات الطبية للمخالف الأول رغم عدم مراجعتهم المستندات والفواتير التي اعتمدتها مريم لطفي رفلة، مدير عام مساعد العلاج الطبيعي رغم عدم صحتها، وعاقبت المحكمة "الأخيرة" بعقوبة اللوم.

واستندت المحكمة إلى قائمة الثبوت طلب الصرف المقدم من الأول بشأن استرداد تكاليف علاج زوجته وإفادات مستشفيات جامعة قناة السويس والمستشفى التخصصي بالإسماعيلية بعدم دخولها المستشفيات للعلاج ومذكرة جهاز المحاسبات وأقوال شهود الواقعة والإثبات.

أصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
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