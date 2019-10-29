حملة أمنية على المنطقة الأثرية فى الهرم

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حملات أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم؛ لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ أحكام ورفع الإشغالات.



وأسفرت الحملات عن ضبط "خلاطة، عرق خشب، برويطة، 5 ثلاجات، 5 استاند، 4 ترولي، 5 ميزان، 3 غرز شاي، شوايتان، تروسيكل، 25 أوتاد حديدية، 65 كرسي متنوعًا".



وتحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.