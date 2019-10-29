افتتاح الدورة الـ5 لمهرجان طنطا للشعر

استقبل المركز الثقافي بطنطا افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان طنطا الدولى للشعر الذى يترأسه الشاعر والإعلامى محمود شرف الذى أوضح أن الدعم الهائل الذى تقدمه مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة، كان له دور بارز في استمرارية المهرجان للسنة الخامسة على التوالى، كما أكد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصورالثقافة، على الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لمثل هذه الأنشطة التي تمثل إضافة حقيقية للعمل الثقافى فى مصر عمومًا، وفى إطار التفاعل بين المؤسسات الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.



وأوضح الدكتور أحمد زكى منصور، ممثل جامعة طنطا، سعادة الجامعة بالمهرجان لما يمثله من إضافة حقيقية لمسيرة التنوير التى تتمتع بها محافظة الغربية، ومدينة طنطا، والتى تشارك فى صنعها عدة جهات، تأتى جامعة طنطا فى مقدمتها إيمانًا منها بالدور المجتمعى الملقى على عاتقها، وذلك بمشاركة أكثر من 14 دولة عربية وأجنبية، ومن جانبه أكد رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا على دور المهرجان فى تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تعريف الأجيال الجديدة بلغات الشعر من مختلف البلاد العربية والأجنبية، حيث يتيح المهرجان الفرصة للنشء والشباب لاستلهام نماذج للنجاح ويبرز الدور الهام للقوى الناعمة فى بناء الإنسان وتشكيل وعى المجتمع فى ظل مواجهة الإرهاب.



وأحيا الحفل فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان هيثم بسيونى، حيث قدمت باقة من الأغانى الوطنية والتراثية، وكان فى استقبال الوفود المشاركة وضيوف الحفل عروض فنية لتنورة فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية، وحضر حفل الافتتاح لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والكتاب والأدباء والمفكرين.