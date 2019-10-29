زيدان: متحف التحرير مكدس بالآثار

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، اليوم الثلاثاء، إن نقل القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير، لن يؤثر على متحف التحرير، الذي يضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية، ويتم عرض قطع جديدة به على كل مدى.



وأكد زيدان- في تصريحات صحفية له، بالتزامن مع استقبال المتحف المصري الكبير،أمس الإثنين، لـ140 قطعة أثرية جديدة من المتحف المصري بالتحرير، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي عند افتتاح المتحف نهاية عام 2020- أن المتحف المصري بالتحرير مكدس بالآثار ويكفي حتي 20 متحفًا، كما أن متحف التحرير يعد أيقونة كبيرة وسيتم تطويره أيضًا في الفترات المقبلة.



وأضاف أن 140 قطعة أثرية تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير بميدان الرماية، تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، من أجملها تمثال للملك خفرع من الألباستر، وتمثال للكاهن كاي من الحجر الجيري الملون، مؤكدًا أن هناك قطعًا هامة وهم 4 قطع أثرية ثقيلة، تضم "ناووس للملك سنوسرت الأول- تابوت للأميرة نيوتوكيرس - عتب لساحورع - هريم صغير الحجم لأحد النبلاء يسمي إيبي".



واختتم قائلاً أن بعض الآثار سيتم عرضها على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، التي تصل إلى 87 قطعة أثرية بالإضافة إلى 4 قطع أثرية ثقيلة.